Victor Oladipo, les Knicks et les Nets déjà à l’affût pour le récupérer

Plusieurs franchises, dont les New York Knicks et les Brooklyn Nets, surveillent la situation de Victor Oladipo aux Indiana Pacers.

Quel avenir pour Victor Oladipo ? Comme nous vous l'indiquions samedi, l'arrière a refusé en début de saison une prolongation de contrat pour 80 millions de dollars sur 4 ans. Une offre jugée "irrespectueuse" par l'ancien joueur de l'Orlando Magic, sous contrat jusqu'en 2021. Et depuis, c'est tout simplement le silence radio entre les deux parties. Et si les Pacers commençaient à écouter les offres pour le joueur de 27 ans ? Il s'agit d'une possibilité. Car malgré ses belles performances sous les couleurs d'Indiana pendant 1 an et demi, Oladipo a été freiné dans son élan par sa rupture d'un tendon quadricipital en janvier 2019. Ensuite, son retour sur les parquets (13 matches en 2020) a été, logiquement, mitigé.

Du coup, si les Pacers n'ont pas envie de lui signer un gros chèque, ils peuvent envisager de le trader pour éviter son départ libre en 2021. Avec cette possibilité en tête, plusieurs franchises, dont les New York Knicks et les Brooklyn Nets, surveillent la situation d'Oladipo, selon le journaliste de SNY Ian Begley. Visiblement, les deux équipes new-yorkaises sont prêtes à se montrer "agressives" si Indiana ouvre la porte. Mais à quel prix ? Car il y a tout de même un risque après l'absence pendant un an de Victor Oladipo. En tout cas, il faudra suivre avec attention ce dossier cet été...