Victor Oladipo aux Warriors pour les aider à passer un cap ?

Malgré la grave blessure de Klay Thompson, victime d’une rupture du tendon d’Achille et indisponible pour la saison, les Golden State Warriors sont en course pour accrocher les playoffs. Grâce à un grand Stephen Curry qui évolue peut-être au meilleur niveau de sa carrière. Les Californiens sont donc neuvièmes à l’Ouest et ils peuvent rêver d’une place dans le top-huit. Mais ils auraient bien besoin de renforts. Comme Victor Oladipo par exemple.

Selon Kevin O’Connor de The Ringer, les dirigeants s’intéresseraient de près à l’ancien All-Star, actuellement aux Houston Rockets. Il a été envoyé dans le Texas dans le cadre du transfert de James Harden vers les Brooklyn Nets. Mais le deuxième choix de la draft 2013 n’aurait pas spécialement l’intention de rester et il a déjà refusé une extension de contrat.

Victor Oladipo refuse une extension des Rockets, transfert à venir ?

Victor Oladipo sera libre à la fin de la saison et les Rockets pourraient donc le perdre sans contrepartie s’ils ne s’en séparent pas. Cette situation est susceptible d’aider les Warriors à faire baisser les enchères. Parce qu’ils n’ont pas forcément beaucoup d’assets à offrir. Enfin si, ils disposent de James Wiseman, un rookie très prometteur, et du pick des Minnesota Timberwolves. Mais ils ne s’en sépareront pas pour un joueur du calibre de « Deepo ».

Même s’il tourne encore à 20 points par match, l’arrière de 28 ans n’est plus considéré comme l’une des valeurs sûres à son poste. D’ailleurs, il affiche à peine 39% de réussite aux tirs et 33% à trois-points. Avec un PER neutre de 15 (la moyenne NBA). Les Warriors ne proposeront sans doute pas le prix fort, même s’ils seront en concurrence avec d’autres équipes comme les New York Knicks sur le dossier.

Grâce à ses qualités de slasheur et playmaker, Victor Oladipo peut aider Stephen Curry en le déchargeant de certaines responsabilités en attaque.