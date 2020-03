Warriors : Une liste impressionnante de recrues pour cet été

Les Golden State Warriors vont repartir à la conquête du titre NBA en 2021 ! Stephen Curry et Klay Thompson seront alors de retour de blessures et ils seront toujours épaulés par Draymond Green. Mais aussi Andrew Wiggins, jeune ailier talentueux récupéré en l’échange de D’Angelo Russell en février dernier. Ce quatuor intéressant aura évidemment besoin de soutien. C’est pourquoi Bob Myers, le GM, Steve Kerr, le coach, et leurs assistants préparent déjà la prochaine Free Agency alors que la saison est actuellement suspendue.

« On a mis tous les coaches sur le projet depuis deux jours. Il y a environ 60 joueurs sur notre liste pour cet été. Nous nous sommes répartis les free agents et nos assistants nous font des rapports sur chaque joueur. On essaye de se demander ‘pourquoi tel joueur serait un bon ou un mauvais fit pour les Warriors.’ Chaque coach a quatre joueurs à surveiller. C’est intéressant parce que vous pensez connaître un joueur mais c’est en regardant les matches avec plus d’attention que vous vous rendez compte que vous avez manqué beaucoup de choses », raconte Steve Kerr.

Il y aura peu de stars disponibles cet été mais peu importe. Les Warriors ont déjà leurs joueurs majeurs. Il leur fait désormais des basketteurs confirmés capables de contribuer des deux côtés du terrain. Et si possible pas trop chers afin de faire, évidemment, quelques bonnes affaires.

