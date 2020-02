Zion Williamson rejoint Carmelo Anthony dans l’histoire de la NBA

Pour son premier duel avec LeBron James, Zion Williamson était attendu au tournant la nuit dernière. Malgré la défaite des New Orleans Pelicans sur le terrain des Los Angeles Lakers (109-118), le jeune homme a répondu présent sur le plan individuel. Pour épauler Brandon Ingram, le numéro #1 de la Draft NBA 2019 a ainsi compilé 29 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Une performance qui lui permet d'écrire son nom dans la légende de la NBA ! En effet, Williamson vient ainsi de boucler son 9ème match consécutif à plus de 20 points. Il s'agit tout simplement de la plus longue série de l'histoire dans cette Ligue pour un joueur de moins de 20 ans, à égalité avec Carmelo Anthony !

Zion Williamson has scored 20 points in 9 straight games.

According to @EliasSports, that's tied with Carmelo Anthony (who did so twice) for the longest 20-point streak by a teenager in NBA history. pic.twitter.com/vKscu6cFEe

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 26, 2020