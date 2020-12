Zion Williamson va pouvoir déchaîner sa toute puissance, gare à la NBA

Zion Williamson a peut-être été oublié un peu vite par une partie du public, qui pointe déjà du doigt son état de santé défaillant. Son prédécesseur aux New Orleans Pelicans, Anthony Davis, subissait le même traitement. Impérial mais incapable de rester en bonne santé. Sauf que le premier choix de la draft 2019 sort à peine de sa première saison chez les professionnels !

Une saison tronquée, en plus. D’abord en raison d’une blessure au genou. Puis à cause des restrictions de minutes imposées par la franchise à son joueur prometteur. Il évoluait par séquences sur le parquet. Cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là. Très frustrant.

« C’était dur », raconte l’intéressé. « J’ai essayé de faire du mieux possible. Mais ça va être différent cette saison. »

Différent parce que Zion Williamson ne sera plus du tout limité. Les Pelicans comptent bien le faire jouer autant que possible. Du moins tant que son corps tient le choc.

« Quand je suis en bonne santé, je suis un tout autre joueur. Le joueur que tout le monde a apprécié. Je veux montrer que je suis un basketteur. Je ferai tout ce dont mon équipe a besoin pour gagner, en attaque comme en défense. »

Le jeune homme de 20 ans est plein d’ambitions. Ça donne envie d’y croire. Surtout que ses débuts, même gâchées par les blessures et par le COVID-19, étaient particulièrement savoureux. Plus de 22 points et 6 rebonds de moyenne en à peine 27 minutes, sans jamais vraiment pouvoir se mettre dans le rythme. Sur 36 minutes, ça donne 29 pions et 8 prises…

On peut facilement l’imaginer poster du 25-26 points tout en captant 8-9 rebonds cette saison. Sa deuxième en NBA donc. La ligue, d’ailleurs, n’a pas du tout oublié le phénomène. Pour preuve, les très (trop) nombreux matches télévisés sur le réseaux national pour les Pelicans.

Fausse bonne idée : Les Pelicans voient Zion Williamson comme… un poste 3