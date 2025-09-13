Une fois n'est pas coutume, mon pronostic (relativement récent...) d'une finale Allemagne - Turquie s'est vérifiée, après l'écrasante victoire turque sur la Grèce, et la domination de la Nationalmannschaft sur la réjouissante Finlande. A quoi ressemblera le podium dimanche soir ?

Dimanche, à 16 heures, les Grecs vont tenter d'effacer la déception de leur élimination face à la Finlande. Je trouve que ce serait une belle histoire pour les hommes de Lassi Tuovi que de terminer la compétition sur une 3e place. Leur style très offensif, contre une Grèce un peu déprimée, Giannis Antetokounmpo en tête, peut faire des dégâts. Je penche donc pour la Finlande.

Pour ce qui est de la finale, même si j'adore ce qu'a montré la Turquie et sa jeune star Alperen Sengun, les Allemands me semblent trop bons collectivement et mentalement, à la manière d'un rouleau compresseur, pour laisser échapper un deuxième titre en trois ans après la victoire en Coupe du monde.

Mon podium, donc : 1- Allemagne 2- Turquie 3- Finlande

Et vous ?