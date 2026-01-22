Brooklyn, une performance offensive cataclysmique plus vue depuis 10 ans

Les Brooklyn Nets ont pris une énorme dérouillée la nuit dernière. Un gros 66-120 infligé par les New York Knicks lors du derby de la grosse pomme. Il s'agit au passage de la plus large victoire de l'Histoire des Bockers. L'écart est moche mais que dire du nombre de points inscrits par les joueurs de Jordi Fernandez ? 66 pions !

Cela faisait 10 ans que l'on n'avait pas vu une équipe aussi peu productive en attaque. Il faut remonter à 2016 et aux 64 points inscrits par les Dallas Mavericks.

Mais à cette ère où le jeu est de plus en plus rapide, les possessions de plus en plus nombreuses et le tir à trois-points de plus en plus important... c'est une vraie catastrophe de finir avec 66 points. Les Nets, en course pour un haut choix de draft, pourrait d'ailleurs encore lâcher quelques matches horribles d'ici la fin de la saison.