Caitlin Clark prend feu, Indiana fait tomber New York

Il n'y a plus d'équipe invaincue en WNBA. Après la défaite de Minnesota contre Seattle plus tôt dans la semaine, le Liberty était le Highlander de WNBA avec 9 victoires en 9 matches. Samedi soir, New York s'est incliné (102-88) pour la première fois de la saison lors du match de gala de la soirée contre l'Indiana Fever.

Caitlin Clark, absente depuis cinq matches sur blessure, a fait un retour tonitruant pour aider le Fever à s'imposer à domicile dans une ambiance de fête. Avec ses 32 points, 9 passes, 8 rebonds et 2 contres, mais aussi 7 paniers à 3 points - son record personnel en WNBA - Clark a guidé Indiana pour revenir à un bilan à l'équilibre (5 victoires, 5 défaites).

Le coup de chaud de Caitlin Clark en première mi-temps, avec 3 paniers à 3 points en... 38 secondes, a marqué les esprits.

CAITLIN CLARK THREE STRAIGHT THREES FROM THE LOGO ARE YOU FUCKING KIDDING?????? THE GOAT pic.twitter.com/ftj1MOxjjz — correlation (@nosyone4) June 14, 2025

En face, Sabrina Ionescu (34 pts) a fait de son mieux pour répondre, mais le Liberty avait trop de largesses défensives (c'est la première fois de la saison qu'Indiana atteint la barre des 100 pts) pour espérer préserver son invincibilité.

Marine Johannès a joué 18 minutes et a eu le temps de marquer 10 points à 4/8.