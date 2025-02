Chris Finch sur le Thunder : « Ils font tout le temps faute mais personne n’a le droit de toucher Shai »

Les Minnesota Timberwolves et le Oklahoma City Thunder viennent de se jouer deux fois de suite alors ça créé forcément une petite atmosphère de playoffs avec de la tension qui grimpe entre les deux groupes. Surtout que les deux rencontres ont été serrées et chaque formation est repartie avec une victoire. Malgré l’énorme comeback des siens – qui ont remonté 25 pions pour l’emporter en prolongation – Chris Finch tenait à partager sa frustration sur son adversaire et, d’une certaine manière, sur les arbitres.

« C’est très frustrant de jouer contre cette équipe parce qu’ils font énormément de fautes. Vraiment. Ils font tout le temps faute. Mais dans le même temps, on ne peut pas toucher Shai [Gilgeous-Alexander]. C’est quelque chose de très, très frustrant. »

Ce que veut dire le coach, c’est que, selon lui, le Thunder fait faute SANS que ce soit nécessairement sifflé par les arbitres. C’est vrai qu’Oklahoma City impose un sacré défi physique avec tous les athlètes de son effectif, de Lu Dort à Alex Caruso en passant par Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander. Ils ont parfois tendance à ne pas juste défendre avec leurs jambes.

Mais le Thunder reste l’une des équipes qui commet le plus de fautes – sifflées là pour le coup : 20,6 par match. Troisième en NBA derrière les Toronto Raptors et les Memphis Grizzlies. Alors qu’à l’inverse, c’est seulement la 25eme en termes de fautes provoquées. Chris Finch pointe directement SGA du doigt, ou du moins le traitement de superstar dont il bénéficie. L’actuel favori pour le MVP tente 9 lancers par match, plus que n’importe quel autre joueur qui ne s’appelle pas Giannis Antetokounmpo.