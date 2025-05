Cooper Flagg à Dallas… Comme de par hasard

And the first pick goes to... The Dallas Mavericks!

Comme de par hasard. Ça envoie Luka aux Lakers avec la promesse d'avoir le first pick.

And the first pick goes to... The San Antonio Spurs!

Comme de par hasard. Ça like un montage avec Wemby, on va les mettre ensemble.

And the first pick goes to... The Philadelphia Seventy Sixers!

Comme de par hasard. Ils sont en fin de cycle avec Embiid. Reboostons le projet.

And the first pick goes to... The Utah Jazz!

Comme de par hasard. Le nouveau great white hope dans l'Utah.

And the first pick goes to... The Washington Wizards!

Comme de par hasard. Ça plante le drapeau dans la capitale.

And the first pick goes to... The Charlotte Hornets!

Comme de par hasard. L'Est a besoin de talent. Autant envoyer Flagg dans l'équipe qui a le visuel le plus sympa.

And the first pick goes to... The Brooklyn Nets!

Comme de par hasard. Le plus gros marché possible.

And the first pick goes to... The Chicago Bulls!

Comme de par hasard. Ça fait trop longtemps que les Bulls n'ont pas fait rêver, c'est pas bon pour le business ça.

And the first pick goes to... The Sacramento Kings!

Comme de par hasard. Ça trade Fox, on leur donne Flagg.

And the first pick goes to... The Toronto Raptors!

Comme de par hasard. Le meilleur prospect américain depuis Zion va au Canada quand Trump est à la maison blanche.