On le sait, les Boston Celtics vont avoir des décisions très importantes à prendre. Par rapport au nouveau CBA, la franchise du Massachussetts va revoir la construction de son effectif pour soulager les finances du club. Et des joueurs majeurs ont de bonnes chances de prendre la sortie...

A quel point ? Il est encore difficile de trop se projeter. Mais Boston peut-il animer le marché avec un trade XXL ? D'après Kevin O'Connor, les Celtics ont récemment eu un entretien avec... Cooper Flagg ! Et cette information est tout de même très étonnante.

Car on le sait, l'ancien de Duke va logiquement être choisi au #1 pick. Actuellement détenu par les Dallas Mavericks. Et Boston possède les picks #28 et #32. Avec une liste restreinte pour s'entretenir avec des prospects, les Celtics auraient dû se concentrer sur des profils potentiellement disponibles de 20 à 40.

Pourquoi prendre le temps de discuter avec Flagg ? Est-ce que Boston a l'objectif de grimper à la Draft NBA 2025 ? De récupérer le #1 pick ? Puis comment envisager un deal avec les Mavs ? Dallas a prévu de conserver ce choix pour récupérer Cooper Flagg. Et il faudrait une offre XXL (avec Jaylen Brown ?) pour monter un trade.

En tout cas, ce bruit de couloir risque de susciter une attention encre plus forte autour des mouvements des Celtics...

🎙️ Cooper Flagg, Giannis, Dallas, Wembanyama… les gagnants et perdants de la Loterie