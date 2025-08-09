Devin Booker, les jolis mots de Damian Lillard 😍

Malgré une nouvelle reconstruction aux Phoenix Suns après le fiasco du précédent projet, Devin Booker a choisi d'être fidèle. Attention, l'arrière avait un intérêt, sur le plan financier, à rester dans l'Arizona. Il a prolongé pour un montant XXL : 145 millions de dollars sur 2 ans.

Mais à 28 ans, l'arrière aurait pu refuser cette offre et faire pression pour obtenir son trade. Afin de rejoindre un prétendant au titre NBA. Il faut donc souligner sa belle fidélité envers sa franchise de toujours.

Et justement, Damian Lillard a tenu à mettre en lumière le choix de Booker.

"Quand on me parle de loyauté, moi je pense surtout à une chose : être vrai par rapport à qui tu es. C'est plus important que le fait d'être loyal. Il reste fidèle à ses convictions quant à ce qu'il veut accomplir. Et il ne se soucie pas de ce que font les autres.

Il reste fidèle à ce qu'il veut faire et à qui il est, et je pense que c'est le plus important", a apprécié le meneur des Portland Trail Blazers pour le journaliste Duane Rankin.

Longtemps fidèle à Portland - avant une parenthèse aux Milwaukee Bucks -, il sait exactement de quoi il parle. Reste à savoir si Devin Booker va assumer cette décision jusqu'au terme de sa carrière.