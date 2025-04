Les jeunes des Atlanta Hawks se sont bien mis en valeur cette nuit lors de la victoire face aux Nets. Zaccharie Risacher a battu son record de points en carrière. Dyson Daniels a lui effacé Allen Iverson des tablettes.

Impossible de dire si ça pèsera dans la balance au moment des votes du Rookie of the Year et du Defensive Player of the Year. Mais les deux ont réalisé à nouveau une très belle performance.

Zaccharie Risacher a donc planté 38 points. Il a mis 15 de ses 20 shoots, dont un sympathique 6 sur 11 à trois-points. C’est la quatrième fois qu’il score 30 points ou plus dans un match cette saison. Soit plus que n’importe quel rookie cette année.

De son côté, Dyson Daniels n’est pas passé loin d’un triple double, avec 10 points, 9 passes décisives et 9 rebonds. Mais c’est surtout du côté des interceptions qu’il a marqué les esprits.

En en réalisant 3, il est devenu le joueur avec le plus de steals sur une saison dans ce siècle, avec 226 unités. Il devance ainsi des pickpockets légendaires comme Chris Paul, Ricky Rubio, et surtout Allen Iverson qui détenait le précédent record (225).

Dyson Daniels has passed Allen Iverson for most steals in a season this century. 226 Dyson Daniels, 2025

225 Allen Iversion, 2003

217 Chris Paul, 2008

216 Chris Paul, 2009

191 Ricky Rubio, 2014 — Kevin Chouinard (@KLChouinard) April 11, 2025

Les steals ne sont bien évidemment pas un indicateur suffisant pour déterminer une grande défense. Des joueurs un peu malins qui ne sont pas toujours à fond en défense, mais qui sont très réactifs pour exploiter une passe ou un dribble approximatifs, on en a connu.

Mais quand elles sont couplées avec un gros travail défensif, elles prennent tout de suite une autre dimension. Dyson Daniels a des concurrents pour le titre de DPOY, mais ce genre de records contribue à en faire un des favoris légitimes.

