Envie de cramer une paella …

Pauvres Bleuets... Franchement, il est des drames qu'on ne devrait pas subir à un si jeune âge. Et prendre un game-winner en finale contre la Roja devrait depuis 20 ans, être interdit par la FIBA.

Comment peut-on cuisiner si gras et jouer un basket si bien léché ?

L'Espagne a une circulation de balle et un palmarès bien supérieurs au notre. Un peu comme ton ex qui forme un nouveau couple parfait -de ce que tu vois passer sur son insta-. T'aurais toutes les raisons du monde de les admirer mais ils te foutent surtout un bon gros seum de l'espace ces *****. D'ailleurs toi qui est d'ordinaire bien calme, lorsque tu es amené à t'exprimer à ce sujet, tu perds vite tout sens de la bienséance. Ce ******* avec son six packs là ... alors que ton footing bi-hebdomaire ne saurait faire évoluer ta silhouette de céphalopode asthmatique. (No shame, pas de validisme ou de grossophobie sur basketsession, mais quand même...)

Je suis sûr qu'à l'Euro chez les A ils vont taper notre équipe de NBAers avec une team composée de remplaçants en Eurocup et de Benjamins C de Badalone.

Bref, beat Spain, f*** Spain, tout ce que vous voulez, mais au moins on les fume en cuisine.