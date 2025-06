Stephen A. Smith a expliqué récemment que Giannis Antetokounmpo serait un « underachiever » s’il ne remportait pas un autre titre NBA. En gros, que la star des Milwaukee Bucks n’aurait pas atteint son plein potentiel et que sa carrière serait quelque part décevante.

Le Grec n’a pas répondu directement au journaliste éditorialiste influenceur-comédien-chercheur de buzz d’ESPN. Il s’est contenté de laisser ses fans le défendre sur les réseaux sociaux. Et de mettre en avant, en l’agrémentant d’emojis, une réponse parfaite d’un utilisateur de Twitter/X :

« Giannis est passé de vendeur de lunettes de soleil sur une plage en Grèce à multimillionnaire qui a gagné un titre sans avoir à partir et créer une super team. Il a dépassé (overachieved, en référence au underachiever) ses rêves les plus fous, et quiconque pense autrement est ridicule. »

Giannis Antetokounmpo response to Stephen A Smith calling him a potential “underachiever” 👀 (h/t @BucksShowYo) pic.twitter.com/PORaweeF7A — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 16, 2025

Franchement je trouve la réponse parfaite, même si probablement trop subtile pour un gars comme Stephen A. Smith.

Avec le niveau de talents qu’il y a à travers la NBA de nos jours, aller chercher un titre est déjà monstrueux. On ne se rend pas compte, en tout cas pas A. Smith, de ce que c’est et de la difficulté de le faire.

On ne sait pas si Giannis Antetokounmpo restera ou pas aux Bucks. Les rumeurs l’annonçaient dans un premier temps sur le départ. Ce ne serait finalement pas si simple, lui-même laissant entendre qu’il souhaite rester à Milwaukee. Et pour Shams Charania d'ESPN, il devrait décider plus tard dans l’été.

Même s’il part, il aura fait tout ce qu’il a pu pour faire gagner les Bucks, pas forcément l’équipe la plus armée. Oublier ce contexte pour dire qu’un joueur n’aura pas pleinement réussir sa carrière individuellement parce qu’il n’aura eu qu’un trophée collectif est à cet égard stupide… Pas forcément étonnant de la part du personnage.