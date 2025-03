Quelle valeur pour Ja Morant sur le marché des transferts ?

Peu après la deadline, le bien informé Howard Beck, journaliste que l'on peut considérer comme particulièrement fiable, révélait que plusieurs dirigeants lui avaient conseillé de garder un oeil sur la situation de Ja Morant aux Memphis Grizzlies. Ce qui semblait plutôt surprenant puisque la franchise du Tennessee faisait alors une très belle saison avec un retour intéressant du meneur All-Star, suspendu puis blessé l'an passé. Cette rumeur rapportée par Beck prend une autre tournure maintenant que Taylor Jenkins a été licencié à la surprise générale à 2 semaines des playoffs.

Taylor Jenkins viré, mais que fait Memphis ?!

Morant n'apprécierait pas des masses le style de jeu offensif prôné par Tuomas Iisalo, le coach qui a pris le relais de Jenkins sur le banc. Il y a moins d'écrans sur le porteur de balle, moins de possessions où il peut briller en solo.

Du coup, l'hypothèse d'un éventuel trade pendant l'été semble moins improbable, même s'il y a finalement des grandes chances que Memphis ne se sépare pas de son meilleur joueur. Mais deux dirigeants ont aussi indiqué à The Athletic qu'il n'y aurait peut-être pas non plus beaucoup d'équipes intéressées par Ja Morant. Autrement dit, sa valeur ne serait pas aussi haute que ce que l'on pourrait croire pour un joueur aussi talentueux de 25 ans (bientôt 26).

Ses démêlées avec la justice et ses problèmes de comportement ont sans doute un impact mais il y aura forcément quelques équipes prêtes à se séparer de quelques assets pour le faire venir. Il ne faut juste pas imaginer un package digne de Donovan Mitchell (Markkanen et des picks) en échange de Morant.