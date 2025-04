JJ Redick, le plus gros coup de la saison des Lakers ? 👀

Bon, mon titre est volontairement provocateur. Les Los Angeles Lakers ont certainement réalisé le coup du siècle avec le trade de Luka Doncic. Mais je suis tellement sous le charme de la première saison de JJ Redick...

Au tout début de cette saison régulière, il s'agissait de ma "hot take" : les Angelenos dans le Top 6 à l'Ouest grâce à un apport très positif de Redick. Ma "hot take" n'était bien évidemment plus valable après l'arrivée de Doncic. Le Slovène a totalement changé la donne, comme mes attentes.

Par contre, avec l'ancien Madrilène, je trouve que le boulot du jeune coach a été sublimé. On a vu ses principes tactiques, sa capacité d'adaptation (surtout au moment des blessures de plusieurs joueurs), à mettre en place un jeu collectif. Je lui accorde beaucoup de crédit sur le développement d'Austin Reaves également. Et même dans sa communication, il est intéressant à suivre.

"C'est un accomplissement de gagner 50 matches en saison régulière, quelle que soit l'année. Je pense que c'est particulièrement le cas cette année, dans cette Conférence Ouest. Et c'est tout à l'honneur de nos joueurs. Chacun d'entre eux, à des moments différents, a contribué à la victoire. Ils ont tous participé à construire une culture de la victoire", a-t-il souligné face à la presse.

Pour moi, il est le plus grand artisan de cette saison des Lakers. Et pour être franc, j'ai hâte de le voir en action en Playoffs. Je lui vois la qualité nécessaire pour avoir un énorme impact grâce à ses ajustements sur le destin d'une série. Mais il faut confirmer... En attendant, Los Angeles peut se frotter les mains d'un pari déjà gagnant avec JJ Redick.

