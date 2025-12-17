On sait qu’il y a une grande amitié entre les anciens de Villanova chez les New York Knicks. Et qu’elle se manifeste parfois de façon très particulière. Mais là, Josh Hart y a été fort avec Jalen Brunson après la victoire de NY en finale de la NBA Cup.

On ne compte plus les blagues et les vannes que se lancent notamment Brunson et Hart dans les interviews ou en podcast. Ça, on y est habitué et ils sont vraiment marrants.

Là, la camaraderie vache entre les deux frères d’arme est montée d’un cran. Alors que les Knicks étaient en train de célébrer le premier titre de la franchise depuis des siècles, Josh Hart a eu un geste (plus que ?) limite. Il a en effet gratifié Jalen Brunson d’une… olive :

Nah Josh Hart is OUT OF POCKET for this 😭😭😭 pic.twitter.com/JmblGQGNmC — BrickCenter (@BrickCenter_) December 17, 2025

On imagine (espère) qu’il connaît suffisamment bien son ami pour savoir si c’est à peu près ok. Mais le caler à ce moment-là, devant les caméras internationales, ça va loin…

En revanche, quoi qu'on pense de ce type de geste, il faut admirer le MVP de la NBA Cup. Jalen Brunson a en effet fait preuve d'un gros self control au moment de se retourner, pour ne pas lui coller une tarte...

Le bonheur des Knicks après leur victoire en finale, les mots de Brunson