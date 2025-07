Kelly Olynyk, l’ajout intéressant des Spurs 👀

Il y a eu un trade cette nuit ! Récemment débarqué en provenance des New Orleans Pelicans, Kelly Olynyk quitte déjà les Washington Wizards pour les San Antonio Spurs. Selon le journaliste d'ESPN Shams Charana, les Texans ont sacrifié Malaki Branham, Blake Wesley et un choix au second tour de la Draft NBA 2026 pour récupérer le Canadien.

Et je trouve ce mouvement intéressant. Tout d'abord, Branham et Wesley étaient engagés jusqu'à l'été prochain. Les Spurs n'avaient visiblement pas l'intention de les conserver, donc autant monter un trade intéressant.

Avec Kelly Olynyk, lié jusqu'en 2026 pour 13,4 millions de dollars, San Antonio ajoute un intérieur avec un profil différent. Capable d'étirer les lignes (10,7 points de moyenne à 39% à trois points l'an dernier), il peut parfaitement compléter la rotation des Spurs.

Désormais, autour de Victor Wembanyama, le coach Mitch Johnson a plusieurs options différentes : Harrison Barnes, Luke Kornet, Jeremy Sochan ou encore Carter Bryant. Une belle diversité pour s'adapter aux besoins de son équipe.

Pour Washington, ils ont profité du contrat expirant du vétéran de 34 ans pour récupérer un pick supplémentaire. Pour les deux jeunes, Branham et Wesley, l'horizon semble bouché chez les Wizards. Mais il s'agit encore de deux talents à tester. Avec un projet qui a le mérite d'être clair.

🎙️OKC Thunder : les origines d’une dynastie