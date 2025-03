Kobe Bryant-Wilt Chamberlain : ils ont failli être… parents

Wilt Chamberlain aurait pu être le grand-père de Kobe Bryant. Enfin, pas exactement, sinon la génétique aurait fait que Kobe ne serait pas devenu Kobe. Mais vous allez comprendre. Il y a 12 ans, lorsque le Black Mamba était devenu le 4e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, en dépassant justement Chamberlain, il avait évoqué son étonnante connexion avec lui.

Comme le relate Samir Mehdi, du Sports Rush, Kobe Bryant vivait avec sa famille à Wynnewood, en Pennsylvanie, après plusieurs années passées en Europe pour suivre la carrière du paternel, Joe "Jellybean" Bryant. C'est à cette période qu'il a appris ce drôle de "what if" ? John et Mildred Cox, les grands-parents maternels de Kobe, étaient également du coin. Mildred, dont le nom de jeune fille était Williams, a ainsi fréquenté les bancs du lycée d'Overbrook dans sa jeunesse.

A l'époque, un garçon de l'établissement avait demandé à la jeune femme si elle voulait l'accompagner à la prom night, la traditionnelle fête de fin d'études. Ce garçon s'apprêtait à rejoindre l'université de Kansas pour y jouer au basket. Il s'agissait de Wilt Chamberlain. Mildred avait refusé, expliquant à celui qui n'était pas encore le joueur le plus dominant de la planète, qu'elle avait déjà dit oui à quelqu'un, en l'occurrence John Cox, qui s'avérera être le père de ses enfants, notamment Pamela, qui mettra le petit Kobe au monde en 1978.

Wilt Chamberlain n'a jamais eu d'enfants déclarés et, après avoir été un adolescent timide de son propre aveu, a partagé son temps entre le basket et les conquêtes féminines, qu'il estimait au nombre approximatif de 20 000...

Les deux recordmen de points sur un match en NBA (100 pour Wilt Chamberlain, 81 pour Kobe Bryant) ne sont peut-être pas passés si loin d'être connectés autrement que par le sport qui les a rendus légendaires.

Stephen Curry ne veut pas d'une fin de carrière à la Kobe Bryant