Kobe n’a jamais été à la hauteur de Michael Jordan, d’après Gilbert Arenas

Gilbert Arenas dit parfois (souvent ? tout le temps ?) des âneries, mais il n'en reste pas moins un ancien All-Star NBA qui a vécu la carrière de Michael Jordan comme fan, puis brièvement comme joueur, et qui a côtoyé et affronté Kobe Bryant. Lorsque l'ancien joueur des Wizards entend encore aujourd'hui dire que Kobe était la copie conforme de MJ et ce qui s'en est approché le plus, ça lui hérisse assez clairement le poil. Voilà ce qu'il a expliqué un jour dans la Gils'Arena.

"Kobe n'était pas à la hauteur de Mike. Les gens font des comparaisons en disant qu'on ne verrait jamais quelqu'un comme MJ mais que Kobe s'en approchait. C'est faux. Le seul moment où il lui a ressemblé, c'était quand Mike était sur le deuxième Three-Peat et vieux. Kobe n'était pas en mesure d'approcher le MJ de 84 à 91. Donc quand les gens disent que c'était une copie conforme, qu'ils précisent qu'ils parlent du vieux MJ. Sinon, il n'y a aucune comparaison possible".

Le point de vue de Gilbert Arenas à ce sujet s'entend et il n'est pas le seul à le partager. Là où en revanche on comprend la comparaison, c'est qu'il y a quand même une filiation sur le plan technique que Kobe a lui même cherché à entretenir. Être comme Michael Jordan et possiblement le surpasser était une obsession chez lui. Il n'a pas atteint les mêmes sommets en termes de niveau et de palmarès, mais ce qu'il a accompli est tout de même faramineux.