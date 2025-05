Antoine l'a très bien dit : Kristaps Porzingis a un rôle clé à jouer pour les Boston Celtics sur ces Playoffs. Le problème, c'est que le Letton n'est pas vraiment lui-même. Depuis février, l'intérieur souffre d'une maladie. Une infection virale qui n'a pas été identifiée. Et elle continue de le limiter.

Au Game 1 face aux New York Knicks (105-108, a.p.), il a dû s'arrêter à la pause. Et au Game 2 (90-91), en sortie de banc, l'ancien new-yorkais a encore eu du mal à suivre le rythme : 8 points, 4 rebonds en 14 minutes.

Le plus inquiétant ? Son discours devant les médias. Porzingis n'arrive pas à récupérer et force pour le bien de son équipe.

"Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne me sens pas au mieux de ma forme, pas du tout. Cela me tue intérieurement que cela se produise en ce moment. Mais qui s'en soucie ? Personne n'est désolé pour nous, désolé pour moi, et nous devons continuer", a-t-il confié.

C'est tout à son honneur de s'accrocher. Par contre, il s'agit d'un vrai souci pour les Celtics. Je pensais que Boston avait la marge suffisante pour lui permettre de se refaire une santé avant la finale de l'Est (ou même les Finales NBA).

Mais à 0-2 face aux Knicks après deux matches à domicile, cette équipe n'a plus le luxe de le ménager. Mais Kristaps Porzingis est-il seulement capable de jouer plus ? J'en doute... Et c'est un gros point noir pour les Celtics.