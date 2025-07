Peut-être sa dernière saison ? Kyle Lowry, 39 ans, a décidé de rempiler d'un an avec les Sixers. C'est sa troisième saison de suite au sein de la franchise de sa ville natale. Pas sûr qu'il joue beaucoup mais l'ancien All-Star et champion NBA va pouvoir jouer les mentors pour les jeunes arrières que sont Tyrese Maxey, Jared McCain et VJ Edgecombe. Il tournait à moins de 4 points par match la saison dernière.

