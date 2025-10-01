Bon signe à Dallas : Kyrie Irving n’est pas prêt à rejouer tout de suite, mais il était déjà sur le parquet pour le Day 1 du camp. Pas de contact, pas de 5-contre-5… mais du catch-and-shoot à la chaîne avec les copains, histoire de remettre la mécanique en route et de montrer que le retour avance dans le bon sens.

Pour un gars qui sort d’une grosse blessure, ça change l’ambiance direct : ça sourit, ça filme, ça rêve un peu. Le message implicite : “Je suis là, je bosse, je reviens.”

Les Mavs ont besoin d’une menace extérieure crédible pendant que la défense XXL fait le taf, et la simple présence de Kyrie sur le parquet, même en mode soft, c’est déjà un coup de boost pour tout le monde. Les caméras ont capté la séance de tirs, JJ Kidd garde le discours prudent, mais les images parlent d’elles-mêmes : la gestuelle est propre, le rythme revient, et l’électrocardiogramme des fans repasse au vert.

Kyrie Irving is on the floor with the #Mavs after their first training camp practice. He’s attempting catch-and-shoot 3s with Caleb Martin and Dwight Powell. pic.twitter.com/GgTInc1xzd — Mike Curtis (@MikeACurtis2) September 30, 2025

Petit point timeline : Kyrie revient d’une rupture du LCA (début mars). Il en est à la phase “reprise de rythme” : tirs, déplacement contrôlé, pas encore de vrai contact. Jason Kidd a calmé le jeu sur les rumeurs “ahead of schedule”.

La com’ officielle reste pas de date ferme, même si l’optimisme du vestiaire parle d’un retour possible autour de janvier si tout continue à bien cicatriser. Bref, ça avance, mais tranquille, sans brûler d’étapes.