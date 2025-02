La famille Ball avait été discrète au sujet des graves problèmes de santé du patriarche ces derniers mois. TMZ nous apprend que le père de Lonzo, LaMelo et LiAngelo, a été amputé du pied droit cette semaine. Le détail des complications qui ont conduit LaVar Ball et les médecins qui s'occupaient de lui, n'est pas connu à cette heure.

Le tabloïd indique que le Californien est dans un bon état d'esprit et se remet bien. On notera la photo postée par TMZ, où l'on voit LaVar Ball en train de sourire, peu de temps après l'opération.

La nuit dernière, LaMelo Ball a été décisif pour mener les Hornets à la victoire sur le parquet des Lakers. LiAngelo Ball a lui été à l'affiche du All-Star Game, mais en tant qu'artiste. Lonzo Ball a lui repris le cours de sa carrière après deux saisons blanches et des rumeurs de fin de carrière prématurée.

LaVar Ball had his foot amputated after suffering a serious medical issue, per @TMZ

He’s in good spirits 🙏 pic.twitter.com/DjhSI8M9ii

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 19, 2025