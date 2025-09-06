Le coach de la Turquie fait du drama pour rien, Jusuf Nurkic lui répond

La Turquie a eu toutes les peines du monde à se défaite de la Suède en ouverture des huitièmes de finale ce samedi. Premiers de leur poule et toujours invaincus, Alperen Sengun et ses camarades ont eu beaucoup de mal à se mettre en rythme pour ce match disputé pile au moment du déjeuner (midi). Ce qui a particulièrement agacé le sélectionneur Ergin Ataman, remonté contre la FIBA :

"Voilà ce qui se passe quand une équipe qui termine première de son groupe est programmée pour un match à 12h. C'est une absurdité totale. C'est la deuxième fois que la FIBA nous fait ce coup-là. Je critique fermement la FIBA", explique le coach, qui poursuit en rappelant que lors du dernier Euro, son équipe avait joué un jeudi à midi et le lendemain à la même heure. Il regrette aussi que les effectifs ne soient pas portés à 15 joueurs pour la compétition et demande de nombreux changements d'organisations.

Vu le programme chargé (8 matches en deux jours), il fallait bien que deux équipes jouent en fin de matinée. En plus, les Turcs, contrairement à leurs adversaires, étaient déjà sur place à Riga. Ils n'étaient clairement pas désavantagés sur ce match. Au contraire. Puis il y a une logique d'affiche avec le pays hôte qui fait que l'on allait pas faire jouer la Lettonie à domicile à 12h.

Bref, beaucoup de bruit pour rien. Jusuf Nurkic n'a pas apprecié la réaction d'Ataman et il l'a fait savoir, même si, dans le fond, ça ne le concerne pas.

"Ce qu'il dit n'a pas de sens. On joue quand on nous demande de jouer. Si on nous demandait de jouer à 5 heures du matin, je serais prêt."

La Bosnie jouera justement demain à 12h (contre la Pologne) et elle affrontera la Turquie au prochain tour en cas de victoire.