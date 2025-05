Les All-Defensive Teams sont tombées, le Thunder en force

Deux joueurs du Thunder sont présents dans les All-Defensive Teams de la saison. Lu Dort dans le premier et Jalen Williams dans le second. C'est fou parce qu'Alex Caruso et Cason Wallace sont aussi deux défenseurs élite. Chet Holmgren n'est pas loin de ce niveau. Isaiah Hartenstein, Aaron Wiggins et Shai Gilgeous-Alexander savent s'illustrer dans ce domaine. Bref, il n'y a aucun mauvais défenseur à OKC.

Les cinq :

First Defensive Team : Evan Mobley, Draymond Green, Lu Dort, Dyson Daniels, Amen Thompson

Second Defensive Team : Jaren Jackson Jr, Rudy Gobert, Toumani Camara, Jalen Williams, Ivica Zubac