Les quatre fantastiques ?

Expression souvent utilisé dans le sport lorsque quatre joueurs dominent, les 4 fantastiques de la NBA actuelles sont sans aucun doute, Jokic, Giannis, SGA et Luka. Ils sont, de l'avis général, loin devant le reste de la NBA, dans le chapeau 1 des joueurs qui, par leur seul talent, peuvent emmener une équipe loin en playoffs, et, bien entouré, jusqu'au titre.

Pourtant, j'ai cette impression visuelle, qui n'est pas du tout confirmée par les statistiques (avancées ou non) que Luka est légèrement en dessous de ses trois compères.

Jokic, SGA et Giannis me donnent une impression d'implacabilité offensive et, de fait, d'impuissance de la défense face à eux que je ne ressens pas ou moins avec le slovène.

Voilà pourquoi je vous demande votre avis sur le sujet. Avez-vous, vous aussi, l'impression qu'un des quatre fantastiques est un peu en dessous des autres ? Et si oui, lequel et comment l'expliquez-vous ?