Après avoir sélectionné Victor Wembanyama et Stephon Castle, les San Antonio Spurs auront donc le 2e choix de la Draft 2025. Sans surprise, beaucoup se sont donc demandés si la franchise texane utiliserait ce pick pour tenter d’acquérir Giannis Antetokounmpo.

Lundi, Shams Charania expliquait en effet que le Grec était « ouvert à l’idée de se demander si sa meilleure option sur le long terme est de rester à Milwaukee ou de jouer ailleurs ».

Sans surprise, des rumeurs ont indiqué dans la foulée que plusieurs équipes étaient des possibles candidates. Parmi elles, les San Antonio Spurs.

Ce ne serait pourtant pas la tendance, selon Jonathan Givony. L’expert Draft d’ESPN assure que les San Antonio Spurs prévoiraient de conserver leur 2e choix. Et de l’utiliser pour sélectionner Dylan Harper, de Rutgers.

« Les San Antonio Spurs indiquent aux autres équipes qu’ils sont très excités par l’opportunité de drafter Dylan Harper. Ils ne chercheront pas à faire de trade, d’après ce que l’on entend. Ils pensent qu’il peuvent assister Harper avec Stephon Castle et De’Aaron Fox dans le même backcourt. »

The Spurs could keep the No. 2 pick, per @DraftExpress

"They are not pursuing trades from what we're hearing. They think that they can play Harper together with Steph Castle and De'Aaron Fox in the same backcourt"

