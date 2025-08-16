L’offre du Heat pour Kevin Durant révélée

Le Miami Heat faisait partie de la liste des destinations préférentielles de Kevin Durant mais la franchise floridienne n'a pas remporté les enchères. Il faut dire que son offre était légère en comparaison de celle de Houston. Le Heat aurait proposé Andrew Wiggins, Terry Rozier, Jaime Jaquez, Haywood Highsmith et le 20eme choix de la draft en l'échange de KD et de Cody Martin. Les Suns ont demandé à ce que Nikola Jokic soit inclus lui aussi dans le deal et Miami a refusé.

Sachant que Rozier est sous le coup d'une enquête du FBI, que Jaquez a perdu sa place dans la rotation l'an dernier et que Wiggins déçoit, sans oublier qu'Highsmith a finalement été tradé, cela fait beaucoup de pression sur Jovic et Jakucionis (drafté en 20) pour justifier que le Heat a bien fait de ne pas accepter l'offre des Suns.