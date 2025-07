Lonzo Ball et les Cavs, le mariage parfait ? 🧐

Sur cette intersaison, les Cleveland Cavaliers ont récupéré Lonzo Ball en provenance des Chicago Bulls. Le meneur de 27 ans a été obtenu en l'échange d'Isaac Okoro, qui ne figurait plus dans les plans de la franchise.

Après deux saisons blanches à cause de son genou, l'ex-talent des Los Angeles Lakers a fait son retour en 2024-2025 : 35 matchs joués pour 7,6 points, 3,4 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne. Même si son meilleur niveau semble derrière lui, il peut encore rendre des services en sortie de banc.

Et surtout, dans le collectif de Cleveland, Ball risque d'avoir l'opportunité d'exprimer ses qualités. Notamment à la création. De son côté, il se sent dans un environnement intéressant pour s'épanouir.

"Je pense que c'est une situation idéale pour mon style de jeu. Don (Mitchell, ndlr) est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Et ils ont deux grands qui sont mobiles (Evan Mobley et Jarrett Allen, ndlr), qui peuvent jouer en pick-and-roll et punir à l'intérieur.

Puis en défense, on peut tout le temps switcher. Nous pouvons faire beaucoup de choses différentes des deux côtés du parquet. C'est formidable d'avoir de telles options. C'est une super situation", a apprécié Lonzo Ball face à la presse.

Je comprends sa joie : il est passé du projet illisible des Bulls à la meilleure équipe de l'Est en saison régulière. Puis à ce stade de sa carrière - après de grosses galères - , Lonzo Ball n'a plus de temps à perdre.