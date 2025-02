Luka Doncic n’a pas joué la nuit dernière. Mais il était sur le banc pour voir ces Los Angeles Lakers l’emporter sur les Golden State Warriors. Les deux équipes étaient donc privées de leurs recrues stars, puisque Jimmy Butler n’a bien évidemment pas joué non plus. Mais les Lakers ont pu montrer qu’ils avaient de quoi envisager un futur brillant, en se débrouillant plutôt bien malgré les absences du Slovène et de Mark Williams.

LeBron James a semblé totalement boosté par les perspectives qu'offrent le recrutement que les Lakers ont fait ces derniers jours. Le King a prouvé qu'il n'était pas prêt à abdiquer. Il a tout simplement été aussi monstrueux qu’éternel, comme le détaillent Antoine et Shaï dans le CQFR du jour : 42 pts à 14 sur 25 (6/9 à trois-points), 17 rbds et 8 pds.

Et Luka Doncic était aux premières loges pour voir le festival de LeBron James. Et pour voir Draymond Green… foirer totalement un panier hyper facile. L’intérieur des Warriors n’a pas raté grand-chose hier (5 sur 7), mais il a loupé un panier tout cuit.

Ce qui a eu le don de faire marrer le Slovène, qui a essayé de rester discret :

LUKA LAUGHING AT DRAYMOND AFTER HE MISSED WIDE OPEN LAYUP 💀 pic.twitter.com/1IbALBNcA0 — Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 7, 2025

