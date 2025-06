Ma take sur Victor Wembanyama

En pleines finales NBA beaucoup plus indécises que prévues et alors qu'un game 5 décisif nous attend ce soir, mon cerveau, n'en faisant qu'à sa tête, préfère rêver d'un joueur dont la saison est terminée depuis plusieurs mois : Victor Wembanyama.

On sait à quel point l'alien est touche à tout et s'intéresse à plein de choses donc je ne doute pas que pendant son absence des parquets, il en a profité pour s'aérer l'esprit en ayant plus de temps pour lui. On l'a vu notamment au Costa Rica et en Chine.

On sait aussi qu'il est un mordu de basket avec des objectifs personnels de grandeur qu'il n'hésite pas à partager et qu'il se donne les moyens pour y arriver.

Si les contacts lui étaient interdit à cause de la thrombose, il pouvait tout de même rester actif et donc faire du travail individuel. Ça veut dire qu'il a du manger du spécifique footwork, handle et surtout shoot pendant de longues semaines. Je peux pas m'empêcher de l'imaginer passer un step important au niveau de ces attributs là. Ça veut dire un Wembanyama avec un meilleur footwork et un meilleur shoot... Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?

Je le vois bien mettre quelques matchs pour se remettre en route et reprendre le bain de la compétition et après, plus rien ne pourra l'arrêter. Ma take est donc la suivante : Victor Wembanyama jouera à un niveau d'une autre galaxie la saison prochaine et sera top 5 MVP (en plus de DPOY évidemment) et all-NBA first team.