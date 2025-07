Mo Wagner reste à Orlando, pour 5 millions

Le Magic vient de faire une belle économie sur le dos de Mo Wagner. L'Allemand, frère aîné de Franz, tournait à quasiment 13 points par match en sortie de banc sur les 30 premiers matches de la saison. Il semblait alors promis à un beau contrat. Mais il s'est blessé gravement au genou en décembre et n'a plus rejoué depuis. Les dirigeants d'Orlando n'ont pas activé son option à 11 millions sur la saison prochaine. Free Agent, le joueur a tout de même décidé de rester au Magic, où il s'engage pour une saison avec 5 millions de dollars à la clé. S'il montre qu'il est bien revenu physiquement, le pivot devrait toucher bien plus à l'issue du prochaine exercice.