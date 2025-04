Nikola Jokic vs Ivica Zubac, le plus beau duel du premier tour ? 👀

Les Playoffs vont enfin débuter ! Et sur ce premier tour, je pense que je ne suis pas un original : j'attends énormément la série entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers. A mes yeux, il s'agit de l'affrontement le plus "indécis" entre deux bonnes équipes. Et j'ai aussi l'envie de voir le duel entre Nikola Jokic et Ivica Zubac.

Même si son impact est de plus en plus reconnu, le pivot des Clippers a été parfois sous-estimé. Sur cette saison 2024-2025, je pense qu'il est, sans le moindre doute, l'un des meilleurs joueurs à son poste. Et qu'il peut permettre à son équipe de "moins" se soucier du problème Jokic (les guillemets sont très importantes hein).

"Il a vraiment progressé. Avant, il était plutôt unidimensionnel. Mais maintenant, il peut poster, faire des passes. Il est en train de faire évoluer son jeu. C'est un très bon défenseur aussi... ce sera un duel amusant", a d'ailleurs reconnu Nikola Jokic.

Il s'agit de l'une des clés de cet affrontement. Et personnellement, il s'agit du duel que j'attends le plus sur ce premier tour. Pourtant, il y a d'autres affrontements intéressants sur le plan individuel (sans tous les citer) :

Luka Doncic vs Rudy Gobert Anthony Edwards ;

Anthony Edwards ; Shai Gilgeous-Alexander vs Ja Morant ;

Donovan Mitchell vs Tyler Herro ;

Jalen Brunson vs Cade Cunningham.

De votre côté, quel est votre duel le plus attendu de ce premier tour ?

