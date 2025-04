Les Los Angeles Clippers n'ont quasiment pas existé face aux Denver Nuggets (115-131) dans ce Game 5 du premier tour des Playoffs. Et pourtant, Nikola Jokic a dû se contenter d'un petit triple-double : 13 points, 12 passes décisives et 10 rebonds.

Sur cette rencontre, le travail défensif des Californiens sur le Serbe a été bon : il a tiré à 4/13. Mais les Clippers se sont peut-être trop concentrés sur lui... Et Jamal Murray, en feu, en a profité pour punir la défense adverse : 43 points à 17/26 aux tirs.

"Limiter Jokic à 13 points et perdre le match, c'est dur. Mais c'est comme ça qu'ils te battent. Si tu te préoccupes trop de lui, les autres gars vont te faire la peau. Et je trouve que Murray a été excellent", a noté le coach Tyronn Lue.

Et effectivement, les Nuggets ne sont jamais aussi forts quand Jokic n'a pas besoin d'en faire trop. Pour le coup, sur cette rencontre, l'intérieur de Denver a tout de même essayé. Mais il a été maladroit et a donc adapté son jeu (en restant la plaque-tournante de cette équipe).

Et autour de Nikola Jokic, le collectif de la franchise du Colorado a pu s'exprimer. Car outre l'incroyable Murray, Aaron Gordon (23 points) et Russell Westbrook (21 points) ont également eu un bel impact. Il s'agit de l'avantage pour les Nuggets dans cette superbe série : ils ont le meilleur joueur, et à force, ça pèse...