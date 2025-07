Nikola Jokic très ému après la victoire de son cheval

Nikola Jokic n'est pas vraiment du genre à montrer ses émotions, surtout celles de joie, sur un terrain de basket. On se souvient que lors du titre des Denver Nuggets en 2023, le "Joker" était plus dans l'introspection et le calme que la démonstration. Par contre, lorsqu'il se retrouve sur un champ de courses, lui qui possède plusieurs chevaux de course de trot attelé en Serbie, le triple MVP est un autre homme.

Le weekend dernier, on l'a ainsi vu très ému après le succès de l'un de ses poulains dans une course locale. Sa passion pour les chevaux et les courses n'est pas clairement pas feinte, puisqu'on l'a déjà vu suivre des courses sur son téléphone avant des matches ou prendre le premier avion à la fin d'une saison pour ne surtout pas manquer une course.