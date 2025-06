OKC – Indiana, une finale unique qui donne de l’espoir aux « petites » équipes ?

On ne parle pas seulement des marchés mais aussi des équipes non dépensières. Pour la toute première fois de l'Histoire, c'est une finale entre deux franchises qui ne payent pas la Luxury Tax. Pour le Thunder, ça s'explique par une construction très particulière et par le fait que les joueurs ont encore très jeunes et n'ont pas signé d'extension, notamment Jalen Williams et Chet Holmgren. OKC va bientôt être confronté à cette réalité. Les Pacers sont d'immenses underdogs que personne n'imaginait à ce niveau. Ils ne payent pas la taxe sur la fortune pour l'instant mais les proprios ont déjà fait savoir qu'ils comptaient mettre la main au portefeuille pour garder ce groupe.