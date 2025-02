Draymond Green devait probablement préparer sa reconversion, tant il a parlé pendant ce weekend d’All-Star Game. Il s’est notamment fait remarquer en expliquant pourquoi le jeu NBA était « chiant » selon lui. Ce qui lui a valu quelques critiques violentes, dont celles d’une légende de la ligue, Oscar Robertson.

Pour rappel, voici ce qu’avait dit Draymond Green :

« Contre LeBron, chaque possession est comme une partie d’échec. Mais il n’y a plus ça dans la NBA d’aujourd’hui. C’est juste une question de qui coure le plus vite et qui met le plus de trois-points. Il n’y a aucune substance et c’est super chiant. »

Draymond Green faisait ainsi écho à ce que disent une partie des fans de ce sport pour expliquer les baisses d’audience. Mais il est en même temps bien placé pour savoir que, dans certaines équipes, pour arriver à ces tirs à trois-points, ça nécessite un peu plus tactiquement que courir vite et dégainer. Bref, il n’a pas fait dans une nuance dont il est pourtant capable. Peu importe.

En tout cas, Oscar Robertson n’a clairement pas apprécié cette déclaration. Interrogé sur le sujet il a sorti le sécateur :

« Draymond dit tellement de choses, qui se fiche de ce qu’il dit ? Il ne signifie rien. (…)

Le basket peut être chiant pour lui, parce que s’il ne passe pas la balle à Curry, qu’est-ce qu’il peut faire ? Ce n’est pas pour le cibler, parce que je pense qu’il sait comment jouer au basket. Mais il passe la balle à Curry plus que n’importe qui que j’ai vu sur un terrain de basketball.

Donc ça peut être chiant pour lui par moment à cause de ce qu’il doit faire sur un terrain. Ça doit être chiant quand il ne prend pas un tir. Il ne shoote pas beaucoup. Donc oui ça doit être chiant. »

Ouch, en tout cas, Oscar Robertson est bien plus marrant et violent que Kevin Hart. Faudra y penser pour le prochain All-Star Game.