Rudy Gobert sort un skyhook à la Jabbar !

Rudy Gobert a lancé sa pré-saison NBA cette nuit avec les Minnesota Timberwolves. Le pivot des Bleus et son équipe se sont imposés contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic, avec 6 points pour Gobert, dont cet étonnant move qui peut rappeler un peu le skyhook de Kareem Abdul-Jabbar. Peut-être que ce nouveau look avec le crâne rasé arboré par l'ancien du Jazz va s'accompagner de nouvelles armes dans sa panoplie ?

Rudy Gobert shaved his head and magically turned into Kareem what the hell https://t.co/ZjQUT5x24i pic.twitter.com/54X1P0VcO6 — Jonah (@Huncho_Jman) October 5, 2025

