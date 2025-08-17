J'en ai conscience : il s'agit très certainement d'un avertissement inutile... Tout le monde le sait, la Serbie s'impose comme un candidat très sérieux à la victoire finale lors de l'Eurobasket 2025. Le plus sérieux ? C'est probable. Menée par Nikola Jokic, cette sélection représente l'épouvantail de ce tournoi.

Et sur cette préparation, j'ai été vraiment impressionné par le niveau affiché par les Serbes. En six matches amicaux, le bilan est parfait : six victoires. Contre la Bosnie-Herzégovine (126-89), la Pologne (79-67), la Grèce (76-66), Chypre (122-55), la République tchèque (113-84) et surtout l'Allemagne (91-81) samedi à Munich.

Face au champion du monde en titre, les Serbes m'ont fait une grosse impression. Sans forcer, Nikola Jokic s'est comporté comme un chef d'orchestre (7 points, 7 passes décisives et 8 rebonds). Et surtout Nikola Jovic a régalé avec 22 points (7/11 aux tirs) en 28 minutes.

En face, Franz Wagner (26 points) a pourtant connu un coup de chaud. Mais la Serbie a démontré une vraie profondeur pour répondre au défi proposé par les Allemands. Bien évidemment, il ne faut pas trop s'emballer sur une préparation.

Mais si je devais désigner mon grand favori pour l'Euro, la Serbie incarne une évidence.

🎤Nando De Colo, quelle place dans l’histoire ?