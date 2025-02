Shai Gilgeous-Alexander, un argument historique pour un MVP 👀

La lutte pour le trophée de MVP se résume à deux options pour cette saison 2024-2025 : Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Personnellement, j'ai toujours une préférence pour l'intérieur des Denver Nuggets. Je le trouve plus impactant, plus "valuable", sur les résultats de son équipe. Mais je n'ai aucun mal à entendre que l'arrière de l'Oklahoma City Thunder représente également un choix "logique".

Le Canadien incarne le meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA (40-9). Et même sur le plan individuel, SGA s'impose au sommet de cette Ligue. Et sa récente série risque de rapidement devenir un argument fort dans sa quête d'un MVP.

Sur les 7 derniers matches, le talent de 26 ans a atteint la barre des 50 points à trois reprises ! 54 contre le Utah Jazz (123-114), 52 contre face aux Golden State Warriors (109-116) et 50 devant les Phoenix Suns (140-109) la nuit dernière. Bon, son coach l'a un peu poussé à réaliser cette performance la nuit dernière en jouant malgré un match plié.

Pour autant, il y a seulement 8 joueurs dans l'histoire de la NBA qui ont réussi une telle série. Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant, James Harden, Damian Lillard et Luka Doncic. C'est fort, très fort.

"Ces gars-là ont fait tellement de choses formidables dans ce sport. Je suis très loin de cela. C'est cool, mais je n'y pense pas trop. Le plus important, c'est de savoir que je m'améliore tout au long de ce processus", a sobrement répondu Gilgeous-Alexander face à la presse.

La tête sur les épaules, Shai Gilgeous-Alexander, en continuant sur cette lancée, risque d'entrer dans une nouvelle catégorie. Celle des vainqueurs du MVP.