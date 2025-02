Stop à la construction autour d’un vieux.

Salut,

En regardant tous ces trades, le classement de la saison...

J'ai l'impression qu'il faut que les franchises réalisent qu'il faut arrêter de miser sur des trentenaires surpayés.

J'ai l'impression que les meilleurs équipes sont construites autour d'une superstar assez jeune, dans son deuxième contrat. Si on regarde le top 40 des salaires NBA, y a pas grand monde dans le top 20 qui guide une équipe en qui on peut réellement pour le titre...

Je vois Jokic et Denver et encore on est tous d'accord pour dire que l'effectif est trop léger...

Brown qui est un lieutenant mieux payer que son leader. D'ailleurs l'année prochaine Tatum prendra 20 millions de plus. A voir comment Boston va équilibrer l'effectif...

Dans le top 15, y en a pas beaucoup qui ont un salaire au niveau de leur place dans la NBA actuelle. Jokic est top 2 est a son niveau. Derrière Giannis 13ème est meilleur que son classement.

Bref je sais pas trop comment construire mon truc. Mais une méga-star surpayée, souvent âgée et sujette à la blessure, parfois un lieutenant dans la même situation... ça fait pas des candidats au titre...

Il faut pour moi gagner sur le deuxième contrat de ta star, en espérant ne pas avoir eu à lui filer le max...

