Un joueur qui m’intrigue pour chaque équipe de la Conférence Est

Mercredi dans le CQFR, Antoine et moi avons choisi deux joueurs chacun qui nous intriguent particulièrement pour la saison NBA à venir. L'exercice m'a donné envie de pousser la réflexion. J'ai donc sélectionné un joueur de chacune des 15 équipes de l'Est, en attendant la suite demain pour la Conférence Ouest.

Et vous, qui vous intrigue à l'Est ?

Atlanta Hawks : Jalen Johnson

Trois de ses quatre premières saisons en NBA ont été sévèrement tronquées par les blessures. J'adore ce joueur et je pense vraiment que s'il est en mesure de faire une saison complète, il sera All-Star et contribuera à faire des Hawks une équipe du top 4 à l'Est. Sa panoplie avec du playmaking, de la finition et de la défense, avec des progrès à faire pour étirer le jeu, est déjà ultra prometteuse et fondamentale pour Atlanta si la franchise veut enfin viser plus haut.

Orlando Magic : Anthony Black

Dans le CQFR de mercredi matin, Antoine citait à juste titre Franz Wagner. Je vais aller sur du plus obscur, avec Anthony Black, dont je trouve le profil hyper intéressant, notamment sur le côté athlétique, défensif et couteau-suisse. Je m'attendais à ce qu'il soit inclus dans un trade, mais la direction compte visiblement vraiment sur lui et je me demande si son évolution et son profil ne feront pas de lui un joueur indispensable au Magic très bientôt.

Boston Celtics : Jaylen Brown

Voilà pas mal de temps que l'on se demande ce que donnerait le MVP des Finales 2024 en tant que première option, avec "son" équipe. On devrait avoir une réponse assez claire puisque Jayson Tatum va manquer toute la saison et que Jaylen Brown sera le franchise player de l'équipe durant toute cette période.

Detroit Pistons : Jaden Ivey

Avant sa grave blessure la saison dernière, il tournait à plus de 17 points de moyenne en shootant à 41% à 3 points, avec une trajectoire hyper encourageante. L'équipe a été forte et a retrouvé les playoffs sans lui, grâce à la montée en puissance de Cade Cunningham notamment. Peut-il remonter dans le train et se greffer à tout ça pour augmenter la force de frappe des Pistons ? Devenir un 6e homme ? Ou simplement se dire qu'il aura davantage de responsabilités ailleurs ?

Cleveland Cavaliers : Lonzo Ball

A quel point Lonzo est-il redevenu lui-même après une absence qui a laissé penser qu'on ne le reverrait plus jamais sur un terrain ? Sera-t-il juste un complément appréciable à Cleveland ? Ou les Cavs vont-ils pouvoir compter sur l'excellent passeur/défenseur/shooteur que l'on avait pu voir avant ses dramatiques blessures ? La réponse peut déterminer le plafond de cette équipe et j'ai hâte de voir ce qu'il en sera pour lui.

New York Knicks : Guerschon Yabusele

Dans un contexte déprimant et trop peu compétitif par la force des choses, on n'a pas pu profiter pleinement du retour de Guerschon en NBA. Chez un finaliste de Conférence sortant, au sein d'une équipe ambitieuse et avec des joueurs qui colleront à sa mentalité, l'intérieur des Bleus devrait se régaler, nous régaler et mieux définir son statut et son niveau dans la meilleure ligue du monde.

Indiana Pacers : Bennedict Mathurin

Sans Tyrese Haliburton, blessé pour toute la saison, ni Myles Turner, parti à Milwaukee, les Pacers semblent légers pour renouveler leur exploit de la saison dernière. Mais ça ne veut pas dire que certains ne vont pas en profiter pour hausser le ton et préparer la suite. Mathurin a montré des choses assez incroyables pendant les playoffs, tout en ayant des phases où il était beaucoup plus discret. Avec une responsabilité accrue, on devrait voir et comprendre un peu mieux quel type de joueur le Canadien peut être en NBA.

Charlotte Hornets : Moussa Diabaté

Je ne suis pas objectif, certes. Vous savez à quel point j'adore Moussa et pense qu'il mérite encore plus d'opportunités et d'exposition. Mais au sein d'une équipe qui aspire à être un peu moins mauvaise, pour ne pas dire beaucoup mieux classée, je suis persuadé qu'il colle parfaitement. Du coup, j'ai hâte de voir si Charles Lee va lui donner plus de temps de jeu et lui montrer qu'il fait vraiment partie des plans à court terme. Dans le cas contraire, je militerai sans relâche pour qu'une autre équipe le sorte de là.

Washington Wizards : Cam Whitmore

Je ne sais absolument pas si les Wizards comptent vraiment sur lui ou s'ils l'ont récupéré par principe. En attendant, il va passer d'une situation relativement bouchée à Houston, à ce qui pourrait être une vraie opportunité de montrer tout son talent offensif dans une équipe sans grande pression. Un Whitmore avec carte blanche, ça peut vite devenir divertissant !

Brooklyn Nets : Michael Porter Jr

Qui d'autre ? MPJ change de contexte pour la première fois de sa carrière et, là aussi pour la première fois, ne serait pas qu'un role player de luxe. Les Nets veulent le voir prendre les choses en main et montrer qu'il peut être une star. J'ai toujours eu des sentiments mitigés vis à vis de lui - que ce soit pour sa défense, sa confiance en lui ou ses opinions extra-sportives - mais j'ai vraiment hâte de voir le joueur qu'il peut devenir à Brooklyn.

Toronto Raptors : Brandon Ingram

C'est la sinistrose depuis un an ou deux du côté de "BI", avec peu d'entrain, des blessures et l'impression que le meilleur est derrière lui à seulement 28 ans. Le nouveau challenge qui s'offre à lui à Toronto lui permettra-t-il de montrer qu'il peut redevenir la meilleure version de lui-même ? Je me pose vraiment la question. L'ancien Laker et Pelican a quand même un énorme talent offensif et je suis curieux de voir si ce pari réussira ou non.

Miami Heat : Nikola Jovic

Jovic est toujours un mystère pour moi. Un soir je vais me dire qu'il a un potentiel énorme et qu'il est indispensable au Heat, puis deux jours après me demander s'il n'est pas condamné à être un joueur très irrégulier et finalement anecdotique dans cette ligue. Miami n'a de nouveau pas réussi à attirer un gros poisson, donc tout doit se faire en interne pour que les Floridiens puissent viser plus haut. Jovic fait partie des joueurs dont la progression peut provoquer celle de son équipe.

Philadelphie Sixers : Jared McCain

Il était bien parti pour être élu Rookie of the Year avant sa blessure. En étant cette fois épargné et, espérons-le, avec une saison où il pourra s'appuyer sur Embiid et George comme vétérans en complément de Tyrese Maxey, est-ce qu'il reprendra sur le même tempo et avec la même force de frappe offensive ?

Chicago Bulls : Matas Buzelis

Je ne croyais pas du tout en Buzelis à son arrivée en NBA et après quelques semaines. Sauf qu'en deuxième partie de saison, avec plus de temps de jeu et d'opportunités, je l'ai trouvé nettement plus intéressant et même prometteur. Je ne sais toujours pas ce que veulent faire les Bulls, mais voir le développement de Buzelis m'intrigue beaucoup pour, pourquoi pas, me faire totalement changer d'avis à son sujet.

Milwaukee Bucks : Kevin Porter Jr

Je fais partie des gens qui ne croyaient pas ou plus en lui après sa mise à l'écart de la ligue. A Milwaukee, il a été un vrai contributeur solide, avec des performances et une implication auxquelles je ne m'attendais pas. Il aura logiquement un rôle au moins aussi important cette saison, avec probablement une place de titulaire. Est-ce qu'il est capable d'enchainer et surtout de faire partie d'une équipe toujours obligée de viser les premiers rôles à l'Est tant que Giannis Antetokounmpo est là ?