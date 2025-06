Victor Wembanyama met un coup franc en pleine lucarne à Tokyo

Victor Wembanyama aime le football et il l'a même pratiqué plus jeune, le plus fréquemment en tant que gardien de but. Même s'il n'est pas forcément facile d'avoir une grande mobilité sur le terrain lorsque l'on est aussi grand - 2,22m selon les forces de l'ordre et 2,26m selon les manifestants - le pivot des Bleus n'a pas tout perdu de ses facultés.

Actuellement à Tokyo après avoir notamment arpenté la Chine pendant l'intersaison, Wembanyama a participé à un petit match avec des étudiants internationaux. Certains d'entre eux ont capturé le moment où l'intérieur des Spurs a placé un coup franc en pleine lucarne, le tout après avoir pris la célèbre posture de Cristiano Ronaldo, s'il vous plait.