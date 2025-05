Y a-t-il un problème avec les blessures en NBA ?

C'est une vraie question que je pose, je n'ai pas de chiffres pour étayer mon propos, c'est pourquoi je m'en remets à vous pour m’éclairer.

J'ai quand même une forte impression que oui il y a depuis quelques années un problème récurrent de blessures en playoffs qui à mon sens pourri un peu le jeu. Cette année je suis triste de voir que les Cavs (Donovan Mitchel, entre autres), les warriors (Curry), les celtics (Tatum) et avant eux les bucks (Lillard), et, même s'ils n'avaient aucune chance, les grizzlies (Ja Morant) ne peuvent pas défendre leurs chances à armes égales, les séries s'en trouvent biaisées et le spectacle tronqué.

Finalement aujourd'hui (et c'était déjà le cas l'an passé), l'équipe qui gagne est celle qui arrive en finale avec le moins de blessés... A quoi bon monter une équipe taillée pour le titre si tes chances sont à ce point compromises par les blessures potentielles?

Les Cavs et les Celtics ont traversés la saison régulière comme un long fleuve tranquille, ils ont fait tourner l'effectif, ils ont bien géré les temps de jeu et à la fin, ils sont décimés et vont sans doute perdre en demi, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leurs cadres sont out (bon les Celtics ont quand même été un peu mauvais).

Pourtant on ne peut pas dire qu'il y a ai plus de match que dans les années 90, on ne peut pas dire que les joueurs jouent plus (au contraire), on ne peut pas dire non plus qu'ils ne sont pas ultra suivi sur le plan médical et diététique.

Alors que se passe-t-il?

J'ai quelques hypothèses à avancer, sachant que l’explication se trouve sans doute un peu dans chacune d'entre elles et sans doute dans d'autre encore:

- les joueurs sont désormais des athlètes dont on booste les capacités physiques au maximum, ce qui les rend par conséquent moins tolèrent au pics de charge qu'ils peuvent rencontrer en playoffs.

- La densité de bons joueurs et de bons effectifs en général rend la compétition bien plus disputée et donc plus engagée et fatigante que 30 ans auparavant.

- L'impact des médias, en particulier les podcasts et les réseaux sociaux dont les joueurs sont très friands et qui augmente fortement leur charge mentale, les exposent en permanence, détourne leur attention, les occupent à des moments ou ils devraient se reposer. A sont époque Michael Jordan avait évoqué a quel point cela l'épuisait d’être autant exposé. Aujourd'hui toutes les stars sont exposées à ce niveau (voire beaucoup plus). Personnellement je crois que ce point est très sous estimé pour expliquer la raison de la recrudescence des blessures.

- autre possibilité, tout ça c'est dans ma tête et il n'y a ni plus ni moins de blessures qu'avant. Dans ce cas donnez moi les chiffres!