En dominant les Cleveland Cavaliers (121-108), les New York Knicks ont signé une 10ème victoire consécutive en Playoffs.

Les New York Knicks enchaînent les victoires au bon moment ! La nuit dernière, Josh Hart et ses coéquipiers ont remporté le Game 3 de la Finale de la Conférence Est face aux Cleveland Cavaliers (121-108). En contrôle sur cette série (3-0), NY a ainsi signé un 10ème succès consécutif.

En effet, la dernière défaite des Knicks remonte au 24 avril, dans le Game 3 du premier tour des Playoffs, contre les Atlanta Hawks (108-109). Depuis, les New-Yorkais ont renversé les Hawks pour se qualifier (4-2). Avant de faire subir un sweep aux Philadelphia Sixers (4-0).

Dans l'histoire de la NBA, NY devient seulement la 7ème équipe à gagner 10 matches consécutifs en Playoffs. Les Cleveland Cavaliers, les San Antonio Spurs et les Los Angeles Lakers ont réalisé cette performance à deux reprises. Et les Boston Celtics ont été sacrés en 2024 en connaissant une telle réussite.

"Nous avons remporté tous ces matches d’affilée en tant qu’équipe. C'est grâce à notre force collective. Nous avons toujours trouvé les moyens de décrocher ces superbes victoires ; même menés de 22 points lors du Game 1, nous sommes revenus.

Tant que nous restons soudés, que nous restons unis, nous avons le sentiment – et nous l’avons toujours eu – que tout est possible pour nous", a assuré Karl-Anthony Towns.

Sur cette période, les Knicks ont totalement dominé les débats à l'Est. C'est simple, ils ont écrasé tous leurs adversaires avec une marge de 22,5 points sur cette séquence. Avec une seule victoire par un écart de moins de 10 points.

En grande forme, New York se rapproche ainsi d'une qualification en Finales NBA. Il s'agirait d'une première pour cette équipe depuis 1999.

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