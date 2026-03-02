Il reste une petite vingtaine de matches aux 30 équipes de la ligue avant la fin de la saison régulière. On voit le tableau des playoffs se dessiner petit à petit, au même titre que celui de la loterie. Voici 10 questions, avec des tentatives de réponses, sur quelques interrogations et mystères pour la dernière grosse salve de rencontres.

Qui sera MVP ?

La course bat son plein, entre ceux qui sont un peu short mais devraient pouvoir être éligibles (Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama) et ceux qui rêvent de profiter du contexte particulier pour surprendre les usual suspects, comme Cade Cunningham ou Jaylen Brown. Bien malin qui peut dire aujourd'hui qui succédera à "SGA". La réponse change quasiment toutes les semaines. On a cru un temps que Victor allait profiter de l'ascension des Spurs pour prendre le lead, mais le plus probable est qu'il se contente d'un premier titre de DPoY.

Pour rappel, le nombre de matches que chaque prétendant peut encore rater, c'est ICI.

Qui finira meilleure équipe de la SR ?

Trois équipes sont encore dans le coup pour avoir l'avantage du terrain en cas de Finales NBA : Oklahoma City, Detroit et San Antonio, qui se tiennent en trois matches. On ne veut pas enterrer San Antonio, qui a réussi une série de 11 victoires de suite et a raison d'être ambitieux, mais ça devrait quand même se jouer entre le Thunder et les Pistons.

Qui finira avec les meilleurs pourcentages pour la loterie ?

Le tankathon fait rage, avec pas moins de 9 équipes dont les dirigeants font le maximum pour augmenter leurs chances de drafter haut. Presque un tiers de la ligue, c'est énorme. Pour être l'une des trois équipes avec 14% de chances de drafter en première position en juin prochain, il faudra encore mettre un peu de coeur à l'ouvrage. A cette heure, Sacramento (14 victoires), Indiana (15 victoires) et Brooklyn (15) tiennent la corde, mais Washington (16) n'a pas dit son dernier mot. Le Jazz (18 victoires) en a encore sous le coude, mais le reste de la "meute" semble un peu trop loin pour chercher davantage qu'un pourcentage entre 6 et 12%. Milwaukee semble s'être fait une raison concernant le play-in et a rejoint Chicago, Memphis, Dallas et les aspirants évoqués précédemment. Reste NOLA, qui n'a aucun intérêt à perdre, mais est à... 11 victoires du play-in.

Sont-ce les 22 derniers matches de saison régulière de LeBron James ?

Pas de farewell tour ? Pas de dernière aventure à Cleveland ? Pas de last run pour une bague à L.A. ou ailleurs ? On a du mal à y croire. Il n'y a en tout cas pas cette impression-là dans l'air ces derniers jours, même avec les résultats en dents de scie des Lakers. Ce serait une surprise de voir LeBron dire stop et ne pas profiter de sa liberté estivale pour s'offrir une Last Dance et un dernier bel arc narratif comme il les affectionne.

Jayson Tatum va-t-il revenir ?

Le premier épisode du documentaire sur sa convalescence et son travail pour revenir est sorti la semaine dernière. C'est plutôt un bon indice. On ne sait pas exactement quand il interviendra, mais le comeback semble presque inévitable, même si Boston fait mieux que s'en sortir sans lui. Les Celtics sont 2e à l'Est et on peut logiquement imaginer que leur force de frappe sera encore plus grande avec Tatum, même à 50% de ses capacités.

Le Heat pourra-t-il éviter le play-in ?

Bam Adebayo ne s'en est pas caché, il en a ras le bol de jouer le play-in tous les ans. Alors de temps en temps, ça se transforme en un parcours légendaire jusqu'en Finales NBA, comme en 2023, mais la plupart du temps, même si Miami s'en sort toujours, ça se termine en élimination au 1er tour contre une équipe plus forte. A 20 matches de la fin, le Heat peut encore s'éviter le play-in, puisque les Floridiens ne sont qu'à une victoire (et un tie-breaker défavorable) de Philadelphie. La tâche ne sera pas simple puisqu'Orlando est dans le même cas de figure et que les Sixers eux-mêmes ont de solides arguments pour conserver leur actuelle 6e place.

Un coach va-t-il sauter avant la fin ?

Pour le moment, seul Willie Green a perdu son job cette saison. Attention toutefois, certains sont devenus en théorie dispensables. Le salaire de Doc Rivers et les possibles indemnités qu'il faudrait lui verser dissuaderont peut-être le front office des Bucks, mais Milwaukee est trop loin du play-in, mais aussi trop loin des bas fonds pour tanker proprement. Pas sûr qu'il soit encore l'homme de la situation. Jamahl Mosley a résisté à la foudre jusque-là à Lrlando, mais on a vu la saison dernière avec Taylor Jenkins que même un coach bien installé et en passe de disputer le play-in pouvait sauter en cours de route. Idem pour Quin Snyder, qui n'a plus beaucoup de jokers...

Kawhi et les Clippers vont-ils être sanctionnés ?

Voilà des semaines que l'on parle du scandale autour de "l'emploi fictif" de Kawhi Leonard et de la possible magouille orchestrée par les Clippers. En attendant, on a toujours rien vu venir, même si ça parle ici et là de possible terminaison du contrat et de sanctions importantes pour la franchise. Peut-être faut-il simplement attendre l'intersaison pour qu'il se passe quelque chose ? A moins que la NBA ne veuille discrètement balayer tout ça sous le tapis...

Kon Knueppel va-t-il faire une saison encore plus historique ?

S'il mène bien sa barque, le shooteur des Hornets peut cumumer : trophée de Rookie of the Year (avec Flagg encore sur le flanc, c'est pas trop mal parti), un record de paniers à 3 points sur une saison pour un rookie et... une entrée dans le club des 50-40-90, au côté de légendes comme Curry, Bird, Miller ou... Brogdon. A l'heure de ces lignes, il est en 49-44-88.

Qui finira meilleur scoreur ?

Clairement, ça se jouera entre Luka Doncic (32.6/match) et Shai Gilgeous-Alexander (31.9). Le Slovène a un petit boulevard, mais attention quand même au sprint final du Canadien, surtout s'il se met en tête d'aller chercher le MVP et de multiplier les cartons offensifs. Pour Doncic, ce serait le deuxième trophée de top scoreur de sa carrière en NBA après celui de 2024. Pour Shai, il s'agirait d'un back to back.