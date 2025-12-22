302 points inscrits sans prolongation, ce « match » honteux entre Bulls et Hawks

Il était programmé en début d’après-midi aux États-Unis, ce créneau si particulier où l’intensité retombe souvent d’un cran. Les joueurs le savent, les équipes aussi. On accepte généralement que ces matchs aient un parfum de All-Star Game low cost, un peu plus de facilité, un peu moins de dureté. Mais ce Bulls - Hawks remporté 152 à 150 par Chicago est allé bien plus loin. 302 points inscrits sans prolongation, et surtout aucune volonté crédible de défendre, ni d’un côté, ni de l’autre.

Dès les premières possessions, le ton est donné. Les deux premiers paniers du match sont deux dunks ouverts, sans aide, sans contestation, sans résistance. Pas une erreur ponctuelle, pas un oubli isolé. Un message clair : ce soir-là, personne ne comptait vraiment empêcher l’adversaire de marquer. La rencontre se transforme immédiatement en concours d’adresse, chacun cherchant à répondre panier pour panier, sans jamais chercher à casser le rythme en défense.

Les chiffres racontent la suite. Chicago termine à 58% au tir, Atlanta à 52%, dans un match où les tirs ouverts se sont enchaînés pendant quarante-huit minutes. Matas Buzelis signe un 10 sur 11 aux tirs, symbole parfait de cette soirée irréelle où l’attaque n’a jamais été confrontée à la moindre forme de pression défensive. Pas de prise à deux, peu de rotations, des aides en retard ou inexistantes. L’objectif semblait simple : marquer, encore et encore, sans s’user ni strop se fatiguer.

Atlanta encaisse 83 points en première mi-temps, un total qui dépasse celui de certains matchs entiers. Après la rencontre, Jalen Johnson ne cherche pas à masquer l’évidence. « C’est un peu dur quand tu encaisses 80 points en première mi-temps. C’est un peu embarrassant d’une certaine manière. On doit juste être meilleurs », reconnaît l’ailier des Hawks. Le mot est lâché. Embarrassant.

« Les équipes viennent ici pour jouer rapidement contre nous. » Trae Young

Même discours du côté de Trae Young, auteur d’une grosse ligne statistique mais lucide sur la vacuité du contenu collectif. « C’était bien. Pas assez bien. On n’a pas gagné », explique le meneur. « On doit arrêter des équipes comme ça. Ils nous ont imposé leur rythme. » Derrière les chiffres flatteurs, le constat est brutal : Atlanta a accepté ce tempo absurde sans jamais chercher à le refuser.

« Les équipes viennent ici pour jouer rapidement contre nous, et nous devons trouver un moyen de les empêcher de jouer de cette façon et de nous battre », a ajouté Young lucide que toute la ligue a bien compris la faiblesse de cette franchise. « Elles ont pris le dessus sur nous ces deux dernières années en jouant de cette manière, et nous devons trouver un moyen d'y mettre fin lors du prochain match. »

Chicago, de son côté, n’a pas cherché à faire autre chose que surfer sur cette passivité générale. Les Bulls ont attaqué vite, souvent, efficacement, sans jamais être réellement ralentis. La peinture a été ouverte en permanence, les transitions jouées à pleine vitesse, et chaque panier appelait une réponse immédiate, dans une fuite en avant permanente.

« Je pense qu'au cours de la première mi-temps, nous avons commis beaucoup d'erreurs d'exécution », a déclaré mollement Quin Snyder. « Les deux équipes ont bien shooté. Nous devons simplement faire davantage pour influer sur le pourcentage lorsque les tirs ne sont pas aussi précis. Je pense que nous avons mieux réussi à le faire en deuxième mi-temps, dans la mesure où nous les avons obligés à travailler plus dur. En première mi-temps, notre défense en transition n'était pas aussi bonne qu'elle aurait dû l'être, mais dans l'ensemble, nous devons nous améliorer en défense. »

Ah oui ? S'améliorer en défense ? Pas idiot en effet...

Bref, ce match n’a jamais ressemblé à une rencontre NBA normale. Pas par son suspense, mais par l’abandon total des fondamentaux défensifs, des deux côtés. Aucune équipe n’a tenté d’imposer un autre registre, aucune n’a accepté de faire l’effort ingrat de ralentir l’adversaire. Un spectacle offensif, peut-être. Un match sérieux, certainement pas.

