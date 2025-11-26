4 joueurs actuels parmi les meilleurs scoreurs de l’histoire sans titre

Chris Paul a pris sa retraite sans bague, rejoignant Karl Malone, Carmelo Anthony et les plus grands scoreurs de l’histoire jamais titrés. Parmi les joueurs encore actifs, qui parviendra enfin à décrocher un titre avant de tourner la page ?

Avec l’annonce de la retraite de Chris Paul, et donc sa sortie sans jamais avoir soulevé le trophée ultime, il est bon de rappeler que même parmi les plus prolifiques de l’histoire, plusieurs géants de la NBA sont partis sans titre. Paul rejoint donc définitivement ce club bien encombré. Mais savez vous que 4 joueurs actuels, donc encore en activité, font partie du top 20 ? Et ont donc une chance d'en sortir un jour...

Nos confrères d'ESPN ont ressorti ce Top 20 et c'est toujours intéressant d'y jeter un oeil. En tête de ce classement tragique trône Karl Malone, auteur de 36 928 points en carrière, record absolu pour un joueur sans titre.

Viennent ensuite Carmelo Anthony (28 289 pts) puis 2 joueurs encore actifs dans le top 5 : James Harden (28 132 pts), troisième et Russell Westbrook (26 452 pts), quatrième.

On trouve évidemment d’autres noms célèbres comme Dominique Wilkins, Charles Barkley évidemment (en cover de notre Mook #13 LOSERS), Pat Ewing, George Gervin ou encore Allen Iverson.

Karl Malone, 36,928 Carmelo Anthony, 28,289 James Harden, 28,132 Dominique Wilkins, 26,668 Russell Westbrook, 26,452 Vince Carter, 25,728 Alex English, 25,613 DeMar DeRozan, 25,629 Reggie Miller, 25,279 Patrick Ewing, 24,815 Allen Iverson, 24,368 Charles Barkley, 23,757 Adrian Dantley, 23,177 Elgin Baylor, 23,149 Chris Paul, 23,041 Damian Lillard, 22,598 Walt Bellamy, 20,941 George Gervin, 20,708 LaMarcus Aldridge, 20,558 Joe Johnson, 20,407

Ceux qui sont encore en jeu et peuvent s’en sortir

L’intérêt, aujourd’hui, se porte sur les joueurs encore actifs figurant sur cette liste. Parmi eux :

James Harden : toujours un joueur majeur aux Clippers, encore capable de scorer, mais rarement dans un contexte collectif solide ces dernières années. Il reste l’un des meilleurs marqueurs sans titre et on ne le voit pas sortir du classement de si tôt.

: toujours un joueur majeur aux Clippers, encore capable de scorer, mais rarement dans un contexte collectif solide ces dernières années. Il reste l’un des meilleurs marqueurs sans titre et on ne le voit pas sortir du classement de si tôt. Russell Westbrook : autre nom lourd, plus irrégulier depuis quelques saisons. Pour lui, décrocher une bague passerait par le bon assemblage collectif, ce qui lui a trop souvent manqué. Mais ce n'est certainement pas aux Kings qu'il trouvera la solution...

: autre nom lourd, plus irrégulier depuis quelques saisons. Pour lui, décrocher une bague passerait par le bon assemblage collectif, ce qui lui a trop souvent manqué. Mais ce n'est certainement pas aux Kings qu'il trouvera la solution... DeMar DeRozan : étonnant de retrouver le Californien a la 8e place non ? Plus de 25 000 points marqués et toujours aucun titre. Comme pour RW, ce n'est pas aux Kings qu'il trouvera la sortie. Y'a plus qu'à prier pour un trade chez un contender.

: étonnant de retrouver le Californien a la 8e place non ? Plus de 25 000 points marqués et toujours aucun titre. Comme pour RW, ce n'est pas aux Kings qu'il trouvera la sortie. Y'a plus qu'à prier pour un trade chez un contender. Damian Lillard : 16e du classement. Dame aurait pu avoir ses chances avec les Bucks, mais depuis son retour à Portland, on imagine qu'il risque surtout de gratter la place de Chris Paul plutôt que de sortir de ce terrible classement.

Chris Paul part à la retraite, sans trophée. Sa sortie rappelle que la carrière la plus brillante, la plus régulière, n’est jamais une assurance contre le vide : Karl Malone, Carmelo Anthony ou Charles Barkley en sont la preuve. Pour sortir de ce classement, CP3 doit maintenant espérer que de nouveaux scoreurs prolifiques sans blague viennent doucement le déloger de sa 15e place.

Quant à ceux encore en activité, l’espoir persiste, mais il dépend désormais moins de leurs points que de l’équipe autour...